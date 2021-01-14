В Екатеринбурге ОМОН подавил бунт в мигрантском центре

В Екатеринбурге полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранцев на улице Горнистов. Среди мигрантов есть пострадавший.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, все случилось ночью 14 января, а инициатором беспорядков стал 32-летний гражданин одной из бывших союзных республик.

"Его доставили в центр по решению Верх-Исетского суда для ожидания процедуры выдворения за нарушение миграционного законодательства. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. В конце ноября 2020 года он освободился из исправительной колонии №2 столицы Среднего Урала, где провел два с половиной года. Причиной недовольства стало то, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханки хлеба", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, около полуночи мужчина и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к акции протеста других находящихся в центре правонарушителей. Участники инцидента стали крушить мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения.

"Кроме этого, они подожгли картонную коробку, отказались выходить из комнаты и забаррикадировались внутри помещения. В подтверждение серьезности намерений зачинщик приставил к груди железный прут от кровати, угрожая причинить себе травмы, несовместимые с жизнью. С целью недопущения совершения противоправных действий, а также восстановления порядка в спецучереждении в центр направили дополнительные силы из числа представителей МВД и Росгвардии. ОМОН был вынужден применить спецсредства.

Госпитализация потребовалась одному участнику провокационных действий: у него поврежден палец на руке. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил Валерий Горелых.

Как отметил представитель МВД, по данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение. Центр продолжает работать в штатном режиме.