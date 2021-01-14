14 Января 2021
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Экономика В России Москва
Коллаж, Михаил Мишустин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

"Сейчас наступает переломный момент кризиса. Дальше ситуация будет постепенно улучшаться" - Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин не будет участвовать в Гайдаровском форуме этого года, но он записал видеоприветствие для экспертов.

Поскольку главной темой форума в этом году является пандемия и ее последствия, премьер-министр в своей речи тоже говорил преимущественно об этих явлениях.

Например, он заявил, что "наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять". "Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее", - заявил премьер.

"Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл", - в очередной раз напомнил Мишустин.

"В целом сегодняшняя ситуация – лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого экономического роста. Нам ещё очень многое предстоит сделать. Но особое внимание будет уделено восстановлению экономики и доходов граждан", - заявил глава правительства.

Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба 20.10.20.(2020)|Фото: Клуб "Валдай"

Особое внимание премьер уделил дистанционной работе как явлению: "Во время распространения коронавируса по очевидным причинам произошёл рост дистанционной занятости. Весной и в начале лета, согласно некоторым исследованиям, её доля достигала от 10 до 15% от общей. Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода. Специфика такой занятости уже на основaе опыта последних месяцев была учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс. Это важно, поскольку мы имеем дело с мировой тенденцией, с неизбежными изменениями на рынке труда. И прежнее трудовое законодательство этого учитывать не могло.

Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых, инновационных отраслях. Однако практика показывает, что и в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить этот процесс. Но если в период коронавируса удалённая работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем уже будет определяться самой экономикой. Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда".

И, наконец, Мишустин увидел свет в конце тоннеля: "Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом. Дальше ситуация будет постепенно улучшаться".

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"Сейчас наступает переломный момент кризиса. Дальше ситуация будет постепенно улучшаться" - Мишустин

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Теги: михаил мишустин, коронавирус, кризис, гайдаровский форум



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