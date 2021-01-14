В правительстве готовят программу освоения газовых ресурсов Ямала

Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов в декабре 2020 года провел первое совещание рабочей группы, которая займется подготовкой комплексной программы освоения ресурсов Ямала. По данным источника РБК, участие во встрече принимали руководители профильных ведомств (Минтранс, Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минэнерго), представители таких компаний как "Газпром", НОВАТЭК, "Газпром нефть", РЖД, "Росатом", РФПИ и "Совкомфлот", руководство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Предполагается, что в ближайшие шесть месяцев участники рабочей группы представят в правительство предложения по использованию газовых запасов Ямала. По другим данным, подготовить такой план группа должна и вовсе до середины марта.

Заинтересованные в развитии региона компании и ведомства рассматривают разные варианты монетизации газовых ресурсов провинции: от строительства новых СПГ-заводов и газохимических комплексов полного цикла до строительства газоперерабатывающих заводов на полуострове с последующей транспортировкой сырья (этана и СУГов) на Дальний Восток для производства газохимической продукции на предприятиях поближе к рынкам сбыта.

Эксперты отмечают, что пока неочевидно – какой именно вариант разработки будет выбран. Регион с суровым климатом и недостатком транспортной инфраструктуры слишком дорогой для строительства полноценного газохимического кластера. Но и к переброске ресурсов в другие регионы есть вопросы, например, не изучена возможность круглогодичной транспортировки углеводородов по Северному морскому пути.