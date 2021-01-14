14 Января 2021
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Общество Тюменская область
тюмень (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени закрыли дом престарелых "Новая жизнь"

В Тюмени из-за нарушений закрыт приют, организованный автономной некоммерческой организации "Социальной помощи "Новая жизнь", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Организация оказывает социальные услуги с круглосуточным проживанием постояльцев в доме №1 по Рябиновой в Тюмени. В момент проверки там находились 26 человек, включая пенсионеров. Найдены грубые нарушения правил пожарной безопасности. Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ширина второго эвакуационного выхода менее 1,2 м (фактически – 0,9 м). Ширина лестницы, ведущей со второго этажа и являющейся путем эвакуации, - менее 1,35 м (фактически – 0,7 м). Есть и другие серьёзные нарушения.

Прокуратура Ленинского округа направила в суд иск о закрытии организации до устранения нарушений. Генерального директора предостерегли от нарушений закона.

Напомним, трагедия разыгралась в подобной организации в Боровском 9 января. По данным следствия, в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми погибшими, которые жили у неё в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата арестована, ей предъявлено обвинение. Позже возбуждено второе уголовное дело – о халатности.

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В Тюмени закрыли дом престарелых "Новая жизнь"

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Теги: дом престарелых, Новая жизнь



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