СК завершил расследование по делу экс-губернатора Михаила Меня

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела аудитора Счетной палаты и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня.

Как сообщает РИА Новости, обвиняемый знакомится с материалами.

Басманный суд Москвы продлил до 28 февраля запрет определенных действий Меню. Напомним, ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почту и пользоваться интернетом.

Аудитор Счетной палаты, бывший глава Минстроя России, экс-глава Ивановской области был задержан в ноябре 2020 года. Перед этим по запросу Генеральной прокуратуры Совет Федерации снял с Меня неприкосновенность. Ему предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда занимал пост губернатора региона. Мень не признает вину.