14 Января 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале – рекордная суточная смертность от COVID-19

На Среднем Урале зарегистрировано еще 383 случая коронавируса. Также в регионе зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19.
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Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике инфекции, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (204 случая) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество выявленных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превысило 64 тысячи.

За сутки было выписано 389 человек и зарегистрировано 20 смертей больных COVID-19 – это суточный рекорд для Свердловской области по летальным исходам от ковида. Общее число выписанных с начала пандемии достигло 56 тыс. 435, скончались 1 тыс. 753 пациента.

Напомним, в начале недели в Екатеринбурге наблюдался определенный спад заболеваемости коронавирусом, но затем число заболевших резко увеличилось.

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На Среднем Урале – рекордная суточная смертность от COVID-19

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Теги: COVID-19, оперштаб, Свердловская область



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