14 Января 2021
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Общество В России Москва
тест на коронавирус, лаборатория (2020) | Фото: 59.fsin.su

Снова рост: в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 570 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 956 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровело 2 882 044 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5893

Санкт-Петербург - 3041

Московская область - 1263

Нижегородская область - 476

Воронежская область - 393

Ростовская область - 392

Свердловская область - 383

Республика Крым - 365

Красноярский край - 327

Вологодская область - 305

Хабаровский край - 304

Челябинская область - 292

Пермский край - 290

Самарская область - 282

Республика Карелия - 281

Иркутская область - 266

Волгоградская область - 263

Саратовская область - 249

Ульяновская область - 245

Омская область - 245

Ставропольский край - 241

Архангельская область - 237

Мурманская область - 234

Тверская область - 230

Ленинградская область - 229

Кировская область - 228

Забайкальский край - 227

Приморский край - 227

Ханты-Мансийский автономный округ - 218

Пензенская область - 212

Калининградская область - 208

Тульская область - 207

Республика Коми - 205

Псковская область - 199

Алтайский край - 196

Краснодарский край - 195

Брянская область - 194

Удмуртская Республика - 192

Новгородская область - 190

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Белгородская область - 181

Орловская область - 176

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Республика Башкортостан - 167

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Республика Дагестан - 161

Тамбовская область - 159

Калужская область - 158

Владимирская область - 156

Липецкая область - 155

Республика Бурятия - 150

Новосибирская область - 144

Республика Саха (Якутия) - 141

Сахалинская область - 129

Рязанская область - 125

Томская область - 123

Амурская область - 118

Ямало-Ненецкий автономный округ - 112

Кемеровская область - 111

Республика Хакасия - 109

Курганская область - 106

Республика Чувашия - 101

Кабардино-Балкарская Республика - 97

Севастополь - 95

Республика Татарстан - 92

Республика Калмыкия - 91

Республика Северная Осетия-Алания - 84

Республика Мордовия - 82

Карачаево-Черкесская Республика - 79

Чеченская Республика - 77

Республика Алтай - 76

Камчатский край - 73

Республика Адыгея - 70

Республика Ингушетия - 69

Республика Марий Эл - 48

Костромская область - 42

Магаданская область - 28

Республика Тыва - 23

Еврейская автономная область - 10

Чукотский автономный округ - 8

Ненецкий автономный округ - 4

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Снова рост: в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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