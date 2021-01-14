Снова рост: в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 570 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 956 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровело 2 882 044 человека.