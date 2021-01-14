Южноуральцев будут судить за хищение 77 тонн нефти

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в хищении более 77 тонн нефти на сумму более 3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. обвиняемые через незаконные врезки в магистральном нефтепроводе "Уфа-Петропавловск" похитили более 77 тонн нефти на сумму более 3 млн рублей.

В настоящий момент уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Добавим, что по ходатайству следователя арестовано имущества обвиняемых.