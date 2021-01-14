14 Января 2021
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смартфон (2019) | Фото: PxHere

Полиция Петербурга занялась созданной подростками "группой смерти"

В Петербурге полиция проводит проверку по факту создания в мессенджере "группы смерти".

В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проверка началась после обращения родителей 13-летних девочек-подростков, написавших предсмертные записки.

В полиции при содействии ФСБ выяснили местонахождение детей и передали их врачам, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что в конце декабря школьницы создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров, где обсуждали свои планы.

В феврале прошлого года сообщалось, что подростки, готовившие теракты в Керчи, администрировали "группы смерти" в соцсетях. Сообщалось, что молодые люди якобы были последователями Влада Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже.

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Полиция Петербурга занялась созданной подростками "группой смерти"

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Теги: петербург, подростки, группа смерти



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