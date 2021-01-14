В Екатеринбурге из-за задымления в школе эвакуировали учеников

В четверг в Екатеринбурге произошло задымление в школе. Учеников пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 11 утра поступил сигнал о задымлении в здании средней школы №86 по улице Многостаночников в уральской столице. Оказалось, что в помещении спортзала на третьем этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.

Благодаря сработке автоматической системы оповещения о пожаре из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 56 детей. Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет.

Сразу после проветривания помещений занятия в школе были возобновлены.