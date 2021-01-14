В авиакомпании "Ямал" назвали причину экстренной посадки самолета в Санкт-Петербурге

Авиакомпания "Ямал" прокомментировала сегодняшний инцидент с экстренной посадкой в Санкт-Петербурге своего самолета, выполнявшего рейс Москва - Салехард, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным авиакомпании, на воздушном судне произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в режим DIRECT LOW (аварийный режим управления).

Экипаж воздушного судна попытался приземлиться в Домодедово, однако из-за ухудшения метеоусловий, было принято решение приземлиться в Пулково.

"Посадка в аэропорту Пулково благополучно. Благодаря своевременным и грамотным действиям экипажа воздушного судна удалось избежать более серьезных последствий. Выполнение рейса продолжено на резервном воздушном судне. На борту находилось 110 пассажиров и шесть членов экипажа", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле.