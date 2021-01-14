В Челябинске суд оправдал участников акции "Он нам не царь"

Центральный районный суд Челябинска оправдал участников акции протеста "Он нам не царь" Оксану Еремину и Юрия Варушина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Их обвиняли по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство по предварительному сговору).

Суд их оправдал, оставив за ними право на реабилитацию.

Напомним, 5 мая 2018 года в регионах России прошли протестные акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным. В Челябинске акция не была согласованна с администрацией города. Акция сопровождалась многочисленными задержаниями активистов. По ее итогам координатор штаба Навального Борис Золотаревский получил 25 суток ареста.

По версии следствия, фигуранты дела во время протестной акции якобы пытались прорвать оцепление полицейских.