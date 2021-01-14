Депутаты свердловского заксобрания готовятся массово привиться от ковида

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поставят себе прививки от коронавируса.

Читайте также: Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, вакцинация от ковида начнется на следующей неделе. Она коснется и сотрудников аппарата ЗакСО, и помощников депутатов.

"Планируется использовать вакцину "Спутник V", разработанную российским Центром имени Гамалеи. При этом ряд коллег высказали пожелание поставить вакцину "ЭпиВакКорона", разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Мы планируем оперативно и системно провести вакцинацию депутатов, их помощников и сотрудников аппарата Законодательного собрания Свердловской области. Для нас важно в текущем году сделать максимально безопасным законотворческий процесс", - прокомментировала председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

Напомним, ранее Владимир Путин распорядился с понедельника, 18 января, начать еще более масштабную вакцинацию населения, чем идет сейчас. Президент также поручил тщательно исследовать, действует ли российская вакцина на новые штаммы коронавируса.