Эксперты поставили под сомнение "массовость" вакцинации от коронавируса в России

Далеко не все регионы смогли начать массовую вакцинацию от коронавируса в том виде, в каком ее представляет большинство граждан – когда можно записаться и почти сразу поставить прививку. Только в пяти регионах страны в декабре вакцинироваться могли все желающие, а не только врачи и учителя, пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад фонда "Петербургская политика". Так что, несмотря на громкие заголовки вроде "Путин объявил начало массовой вакцинации" в декабре, президенту накануне пришлось давать старт "масштабной вакцинации" – видимо, потому что объявлять "еще более массовую вакцинацию" было уже неудобно.

Эксперты фонда разделили регионы на шесть групп по доступности массовой вакцинации. В пяти регионах высокая доступность вакцинирования – это Москва и Московская область, Сахалинская область, Ненецкий АО и Чукотка. Еще в пяти регионах средняя доступность: Санкт-Петербург, Кемеровская, Курганская, Белгородская области, Алтайский край. В 11 регионах, по данным экспертов, доступность вакцинирования низкая, в их числе Челябинская, Омская, Новгородская области, Пермский край, Чувашия, Коми, Хакасия. Еще в 14 регионах доступна лишь ограниченная вакцинация (зависит от района или вакцинируются только определенные категории). В восьми регионах сейчас ведется предварительная запись на вакцинирование всех категорий граждан. А вот в половине регионов (42 субъекта) отсутствует доступность вакцинации, в том числе в Тюменской, Саратовской, Нижегородской, Иркутской, Калужской областях, Башкирии, Севастополе и Крыму (напомним, это данные за декабрь).

Не все просто даже с прививками для групп риска. Сейчас вакцинация медиков, педагогов и соцработников проходит почти везде, но по разным схемам – где-то составляются списки в организациях, а где-то требуют документы в поликлинике.