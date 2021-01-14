14 Января 2021
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Экономика В России
Коллаж, фондовый рынок (2020) | Фото: Накануне.RU

В России рекорд по перетоку средств физлиц на фондовый рынок

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на крупнейшей Московской бирже, рекордно выросло по итогам 2020 года и составило 8,8 млн человек. В течение года на биржу пришло почти 5 млн новых инвесторов, это абсолютный рекорд за все время существования биржи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

При этом активность игроков нарастает, в декабре прошлого года сделки совершали порядка 1,4 млн человек, годом ранее таких было 392 тыс.

"По итогам 2020 года объем торгов на рынке акций достиг исторического максимума и составил 23,9 трлн руб., что почти вдвое больше результата 2019 года. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2020 году составила 40,6%, в объеме торгов облигациями – 13%, на спот-рынке валюты – 12,3%, на срочном рынке – 42%", - уточнили в пресс-службе.

Сегодня стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, составляет 145,7 млрд руб. (2 млрд долларов). Инвесторам доступны 55 биржевых фондов: 39 БПИФов и 16 ETF, из которых 20 БПИФов и 3 ETF были допущены к торгам в 2020 году. За 2020 год объем вложений инвесторов в биржевые фонды вырос более чем в пять раз, до 90 млрд руб. (17 млрд руб. в 2019 году).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) к концу минувшего года достигло 3,5 млн. Это как раз в большей степени вкладчики банков, которые сегодня забрали деньги из кредитных учреждений и пытаются хоть что-то заработать на фондовом рынке. Оборот по счетам ИИС превысил 1,4 трлн руб., в структуре оборота 85,6% составили сделки с акциями, 10,1% – с облигациями, 4% – с биржевыми фондами.

В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 301 млрд руб. Вложения в облигации составили 617 млрд руб.

По мнению экспертов, такой рекордный приток происходит явно не от хорошей жизни – ведь реальные доходы населения снижаются, а бедность нарастает. К тому же привлекательность банковских вкладов для населения все больше падает. Однако на бирже граждане рискуют и вовсе потерять последнее.

Мы рассказывали об определенной озабоченности, царящей сегодня в регуляторных органах, например, в Центральном банке в связи с массовым приходом частников на фондовый рынок. Конечно же, говорить о том, что формируется некий "пузырь", нельзя, все-таки даже эти рекордные показатели пока в целом ничтожны. С другой стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ряд прочих экспертов предупреждают граждан, что на бирже можно и заработать, и потерять сбережения, сейчас разрабатывается ряд мер для предотвращения таких сценариев для неквалифицированных инвесторов.

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В России рекорд по перетоку средств физлиц на фондовый рынок

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Теги: Эльвира Набиуллина, Московская биржа, ЦБ, фондовый рынок, игра на бирже



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