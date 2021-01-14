14 Января 2021
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Общество В России
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Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Росздравнадзор заявил, что ввоз в Россию вакцин для профилактики нового коронавируса, не прошедших госрегистрацию, запрещен, так же, как и их применение.

Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Ранее в клинике "Хадасса Москва" (официальный филиал израильского госпиталя в Сколково) заявили, что смогут вакцинировать пациентов препаратом от коронавируса Pfizer, даже если российские власти не зарегистрируют эту вакцину.

Пока американский производитель не подавал заявки на регистрацию своего препарата в России, но рассматривает такую возможность. При этом российские власти на государственном уровне закупать вакцину в 2021 году у Pfizer не собираются.

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Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

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Теги: вакцина Pfizer, Росздравнадзор



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