14 Января 2021
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Джо Байден делает прививку от коронавируса. (2020) | Фото: CNN

Новая жертва вакцины Pfizer: в США после прививки умер врач

56-летний акушер и гинеколог из Майами-Бич во Флориде Грегори Майкл умер после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сообщает New York Times.
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Его жена Хайди Некельманн сообщила, что через три дня после вакцинации у мужа появились маленькие красноватые пятна, или петехии, вызванные кровотечением под кожей рук и ног. Распознав признаки опасности, он отправился в отделение неотложной помощи. Анализ крови показал, что уровень тромбоцитов, необходимых для свертывания крови, находится на нуле, и врач был госпитализирован в реанимацию с диагнозом острой иммунной тромбоцитопении. Менее чем через две недели он умер. При этом ранее у Майкла не было никаких проблем со здоровьем, никаких аллергических реакций, он вел активный образ жизни.

Местные органы здравоохранения расследуют этот смертельный случай. Корпорация Pfizer привычно заявила, что тоже расследует случай, но не считает, что смерть наступила в результате вакцинации. Но несколько экспертов заявили, что это следствие именно вакцинации.

Хайди Некельманн сказала, что она озвучила историю своего мужа, чтобы люди знали о возможных побочных эффектах вакцины, которая "разрушила прекрасную жизнь, идеальную семью".

Доктор Джерри Л. Спивак, эксперт по заболеваниям крови из Университета Джона Хопкинса, отметил, что смерть наступила, скорее всего, в результате определенных генетических признаков организма Майкла. Он полагает, что вакцина могла заставить иммунную систему ошибочно идентифицировать некоторые собственные клетки как вражеских захватчиков, которые должны быть уничтожены. Это большая редкость, но "это может случиться снова". Однако он призвал продолжать вакцинироваться, несмотря на все смерти от вакцинации.

На днях римский папа Франциск даже объявил сметным грехом отказ от вакцинации. На сегодня достоверно известно о смертях при испытаниях западной вакцины в Израиле, Норвегии, США. В первых двух странах сообщалось минимум о двух умерших от вакцины, в США - о шести. Сколько их было в действительности, неизвестно. Неудивительно, что до половины американских медиков не хотят делать прививку вакциной Pfizer.

Ранее несколько православных иерархов Европы отказались от антиковидной вакцины, мотивируя свое решение тем, что людям предлагают недостаточно проверенный препарат с сомнительными целями.

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Новая жертва вакцины Pfizer: в США после прививки умер врач

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Теги: коронавирус, прививка, вакцина, вакцинация, Pfizer



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