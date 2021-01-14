Председатель думы Нефтеюганска Николай Цыбулько госпитализирован с коронавирусом

Председатель думы Нефтеюганска Николай Цыбулько попал в реанимацию с коронавирусом, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники. В местный COVID-госпиталь он был доставлен во время новогодних каникул.

В думе подтверждают, что председатель находится на больничном, однако подробностей не раскрывают.

На время больничного спикера его обязанности будет исполнять заместитель Рафаэль Галиев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее COVID-19 в Нефтеюганске переболели мэр города Сергей Дегтярев, его заместитель Андрей Пастухов, а также глава Нефтеюганского района Галина Лапковская.