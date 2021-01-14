В Рособрнадзоре исключили отмену ОГЭ у девятилкассников на постоянной основе

Рособрнадзор не рассматривает возможность отмены итоговой аттестации (ОГЭ) для выпускников девятых классов, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Госдуму может быть внесен соответствующий законопроект об отмене экзамена.

"Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися", - заявили в ведомстве.

"Говорить об альтернативах ОГЭ нецелесообразно, можно обсуждать совершенствование процедуры, технологические новшества для удобства обучающихся и педагогов", - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса власти отменили ОГЭ для девятых классов – выпускники получили аттестаты автоматически, по итогам текущих годовых оценок.

Между тем, в октябре прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключил, что в текущем учебном году могут быть снова отменены обязательные ОГЭ в девятых классах."Сейчас слишком рано заглядывать в будущее, нужно ли будет воспользоваться таким подходом в этом году. Если будет необходимость, если летом будет снова такая ситуация, то опыт показал, что мы достаточно гибкие в этом вопросе. Пока мы рассматриваем, что русский язык и математика будут обязательными для получения аттестата", - сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Да, мы знаем, что есть пробелы [в образовании]. Ориентируем школы и учителей на то, чтобы работать с этими пробелами. Уже идет работа по определению четырех предметов, которые будут сдавать девятиклассники. Если ситуация будет весной такая же сложная, как в этом [2020-м] году, то мы можем принять такое решение", - заявил тогда Музаев.