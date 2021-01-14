Оккупация и минимум два года украинизации: Киев написал условия для выборов в Донбассе

ДНР и ЛНР нужно оккупировать и минимум два года проводить там усиленную украинизацию, а жителей поразить в правах, только после этого можно проводить выборы. Об этом говорится в украинском законопроекте о переходном периоде, который распространили и на российский Крым.

Нынешний этап, когда ДНР и ЛНР свободны от украинской власти, назван в документе "конфликтным периодом". После него Киев хочет получить "постконфликтный период", то есть оккупировать республики. Причем предусматривается возможность передать управление Донбассом иностранным администрациям . Эта норма поразительна тем, что Киев требует вывода "иностранных войск" из Донбасса, но сам хочет сдать Донбасс "правильным" иностранцам. Участие представителей России и других стран ОДКБ запрещается.

Показательно, что Киев хочет "устойчивого мира" - ситуации, когда уже нет риска возобновления военного конфликта или протестов против украинской власти. Только в этих условиях законопроект позволяет переходить к гражданскому развитию. Иными словами, Киев требует первое время вообще лишить жителей Донбасса гражданских прав. Западные "правозащитники" по этому поводу дружно молчат.

Также Киев исключает амнистию, предусмотренную Минскими соглашениями, и предусматривает люстрацию - процедуру поражения в правах всех тех, кого украинские чиновники назначат виновными за какие-то "преступления" или причастность к ним.

Планы Киева подразумевают усиленную украинизацию. Об этом говорят такие долгосрочные мероприятия: гуманитарная политика, направленная на восстановление "национальной памяти украинского народа", и господдержка изучения украинской мовы, истории и в целом образовательной политики. Курировать оба направления будет скандально известный Институт нацпамяти. Документы об образовании, полученные в ДНР и ЛНР, Украина признавать не будет. И потребует переаттестации каждого ученика и студента.

Для укрепления "национальной памяти" Донбасс обязан будет отмечать "день памяти жертв вооруженной агрессии РФ". В Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе предписано построить мемориалы в честь жертв "агрессии России". Одновременно устанавливается "день освобождения от российской оккупации" для каждого населенного пункта. Все местные памятники подлежат уничтожению.

Из экономических мер может быть запрещен или ограничен оборот рубля. Очень показательно, что вывозить из Донбасса и Крыма стратегические для Украины товары можно (например, уголь), а вот ввозить - нет.

Минимум через два года после насильственной украинизации можно будет провести выборы, но одновременно с Украиной. То есть срок может затянуться до 5 лет.

В целом документ является законопроектом о ненависти к населению Донбасса и фактическим отказом Украины от Минских соглашений.