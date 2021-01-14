14 Января 2021
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Общество В России
вино, бутылки (2015) | Фото: vinedosanmiguel.com.mx

Минпромторг поддержал инициативу о легализации онлайн-торговли алкоголем

Минпромторг России поддержал инициативу по легализации онлайн-торговли алкоголем, передает РИА Новости.

Ранее с таким предложением выступил первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, мера помогла бы в профилактике коронавируса и положительно повлияла бы на бизнес.

В министерстве признали, что несмотря на законодательные ограничения в сети, существует постоянный спрос, который сейчас удовлетворяет нелегальный рынок.

Напомним, еще в октябре Минпромторг посоветовал не ждать скорого разрешения онлайн-продажи алкоголя.

Ранее "Яндекс.Маркет" предложил правительственной рабочей группе по "регуляторной гильотине", куда входят представители Минфина, алкогольных компаний, ассоциаций и прочие, рассмотреть новую версию проекта закона об онлайн-торговле алкоголем.

Документ разработали несколько участников группы. В случае его одобрения, проект направят в правительственную подкомиссию для утверждения.​

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Минпромторг поддержал инициативу о легализации онлайн-торговли алкоголем

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Теги: алкоголь, онлайн торговля алкоголем, минпромторг



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