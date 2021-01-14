Директор национального парка "Таганай" получил пост в Минприроды РФ

Как сообщили в пресс-службе губернатора, и.о. директора нацпарка "Таганай" назначена заместитель руководителя по науке и развитию Эльвина Новоселова.

Алексей Яковлев работал директором национального парка с 2010 года.

Директор национального парка "Таганай" Алексей Яковлев назначен заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ, сообщили Накануне в пресс-службе министерства.





