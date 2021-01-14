В Перми завод имени Шпагина зарегистрировал товарный знак

Завод имени Шпагина зарегистрировал товарный знак, сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края.

Социокультурному пространству как правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом. Например, брендировать различную продукцию, в том числе сувенирную. Использование товарного знака помогает индивидуализировать выполняемые работы и оказываемые услуги. Например, в случае с товарным знаком "Завод Шпагина" можно проводить презентации, выставки, организовывать шоу-программы и т.д. под этим брендом. Регистрация товарного знака и исключительное право на его использование дает возможность формирования и активной популяризации бренда не только в Пермском крае, но и за его пределами.

Напомним, что к 300-летию Перми власти планируют создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы. В зданиях завода "Ремпутьмаш" будет создан культурный кластер. Идею одобрил президент России Владимир Путин во время своего визита в Пермь в сентябре 2017 г.