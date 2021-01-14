Конкурс по выбору нового мэра Перми состоится в марте

Конкурс по выбору нового мэра Перми состоится 18 марта, в 15.00, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий проект решения внесен на рассмотрение Пермской городской думы. Согласно документу, комиссия будет состоять из 12 человек. Из них половина - депутаты городской думы Алексей Грибанов, Василий Кузнецов, Дмитрий Малютин, Наталья Мельник, Наталья Рослякова и Александр Филиппов.

Остальные члены комиссии - представители властей региона.

Напомним, 15 декабря, депутаты Пермской городской думы отправили в досрочную отставку действующего главу города Дмитрия Самойлова и избрали временно исполняющего обязанности мэра - Алексея Демкина. Он занял пост бывшего вице-премьера Антона Клепикова.