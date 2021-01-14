На Южном Урале за сутки скончались 17 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 293 человек подтвержден коронавирус, 17 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 40 тыс. 270 человек.

В настоящий момент в регионе 13 тыс. 134 заболевших. За сутки выписаны 371 человек, всего в регионе выздоровели 25 тыс. 649 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 17 человек, из них одиннадцать от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.