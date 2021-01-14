14 Января 2021
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Общество За рубежом
Коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Экспертов ВОЗ посадили на карантин перед работой в Ухане

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Ухань, чтобы установить причины происхождения нового коронавируса. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По действующим в Китае правилам, экспертам предстоит пройти 14-дневный карантин. В это время они будут проводить консультации с китайскими коллегами по видеосвязи, пишет Regnum.

Сообщалось, что в состав группы экспертов входят представители России, Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения допустили, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, и были случаи, которые "предвосхищали события на рынке в городе Ухань". В организации не сомневаются, что вирус имеет естественное происхождение.

Сообщалось, что команда исследователей из Уханьского института вирусологии во главе с доктором Ши Чжэнли ведет работу по установлению происхождения коронавируса. В их докладе говорится, что SARS-Cov-2 мог возникнуть не только в Южном и Юго-Западном Китае, но также в сопредельных странах: Вьетнаме, Лаосе или Мьянме.

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Экспертов ВОЗ посадили на карантин перед работой в Ухане

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Теги: воз, ухань, коронавирус



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