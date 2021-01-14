В уральском поселке восстановили электричество, которого не было несколько дней

Электроснабжение поселка Малый Исток в Свердловской области полностью восстановлено. Причиной аварии стали сильные морозы.

Как сообщили Накануне.RU в отделе по связям с общественностью компании "Россети Урал – Екатеринбург", с наступлением низких температур произошел ряд технологических нарушений в работе распределительной электросети 6 кВ, из-за чего начались частичные отключения электроснабжения жителей Малого Истока. Так, вечером 11 января отключилась кабельно-воздушная линия электропередачи 6 кВ из-за повреждения кабельного вывода.

"В кратчайшие сроки были развернуты резервные источники снабжения электроэнергией и подано напряжение части потребителей, в том числе и котельной. Работы по устранению повреждения и восстановлению нормальной схемы осложнялись необходимостью проведения земляных работ в месте повреждения кабеля в условиях низких температур окружающего воздуха. После выполнения работ напряжение было подано в 16 часов 12 января по нормальной схеме", - сообщили в компании.

Однако 13 января энергетики зафиксировали повторный технологический сбой в работе распределительной электросети в Малом Истоке. Ремонтные бригады в срочном порядке прибыли на место аварии, для оперативного обеспечения жителей электричеством были развернуты шесть резервных источников снабжения.

В итоге к вечеру технологическое нарушение было устранено и подано напряжение основной части потребителей. Затем была подключена оставшаяся часть домов от пяти автономных источников питания для разгрузки сети.

Как заверили в компании, в настоящее время электроснабжение поселка Малый Исток полностью восстановлено.