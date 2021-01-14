Собянин отменил дистанционку – с 18 января все дети возвращаются в школу

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении режима дистанционного обучения для всех классов столичных школ.

Глава города в связи с выходом нового указа написал пост в своем блоге. Он отмечает, что "новогодняя пауза остановила рост заболеваемости". Но при этом "ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло". В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников.

В итоге власти все же решились вернуть детей в школы.

"С понедельника, 18 января 2021 г. учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение", - написал Собянин.

Все остальные ограничения продлеваются на неделю – до четверга, 21 января 2021 г. Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

"Почему именно на неделю? По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений", - отмечает градоначальник.

Он также призвал горожан не откладывать решение о вакцинации: "Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни".