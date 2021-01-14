14 Января 2021
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Общество Челябинская область
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2016) | Фото:intermonitor.ru

Минимальный размер оплаты труда в Челябинской области составит 14,7 тысяч рублей

В Челябинской области с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда составит 14 тысяч 710 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона.

В соответствии с законодательством с 1 января в России устанавливается минимальный размер оплаты труда в размере 42 процентов от медианной заработной платы по стране за предыдущий год. На 2021 год МРОТ составляет 12 тыс. 792 рубля.

Для Челябинской области с учетом уральского коэффициента он составит 14 тыс. 710 рублей, что на 5,5% выше действовавшего на 1 января 2020 года. В ЗАТО МРОТ будет выше за счет районного коэффициента.

На заседании секретариата Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений было принято обращение к работодателям о МРОТ.

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Минимальный размер оплаты труда в Челябинской области составит 14,7 тысяч рублей

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Теги: МРОТ, работа, зарплата,



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