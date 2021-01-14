Уральские звезды исполнят новогодние мечты детей

14 января в 12.00 в историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие "Елки желаний". 200 детей из Свердловской области написали свои мечты, которые волонтёры оформили в праздничные шары и развесили на Ёлке. Всероссийскую акцию помощи тяжелобольным детям и детям-сиротам на Урале организовал Благотворительный фонд РМК.

Как сообщили в пресс-службе РМК, снять шар с пожеланием детей придут представители полномочного представителя президента РФ в УрФО, биатлонист Антон Шипулин и шоумен Андрей Рожков. Также в качестве Деда Мороза выступит бронзовый призер Чемпионатов России по самбо Иван Штырков.