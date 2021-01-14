14 Января 2021
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Общество Свердловская область
новый год, елка, гирлянда (2016) | Фото: Накануне.RU

Уральские звезды исполнят новогодние мечты детей

14 января в 12.00 в историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие "Елки желаний". 200 детей из Свердловской области написали свои мечты, которые волонтёры оформили в праздничные шары и развесили на Ёлке. Всероссийскую акцию помощи тяжелобольным детям и детям-сиротам на Урале организовал Благотворительный фонд РМК.

Как сообщили в пресс-службе РМК, снять шар с пожеланием детей придут представители полномочного представителя президента РФ в УрФО, биатлонист Антон Шипулин и шоумен Андрей Рожков. Также в качестве Деда Мороза выступит бронзовый призер Чемпионатов России по самбо Иван Штырков.

боец ММА Иван Штырков(2017)|Фото: Накануне.RU

 

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Уральские звезды исполнят новогодние мечты детей

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Теги: елка желаний, рмк



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