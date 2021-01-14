14 Января 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Югре сотруднику "Управления автодорог" вменяют получение взятки

Сотруднику учреждённого властями округа "Управления автодорог" вменяют получение взятки, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.
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По версии следствия, злоумышленник в марте - декабре 2018 г., занимая руководящую должность в управлении, вымогал у предпринимателя деньги, угрожая расторжением контракта. В итоге предполагаемый взяточник получил 243 тыс. руб. "за приёмку работ по техническому обслуживанию автотранспорта учреждения, выполненных в рамках госконтракта с нарушением сроков и иных существенных условий договора". Фигуранту предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест. Арестована его иномарка ценой в 1 млн руб.

Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог" создано распоряжением правительства округа от 29.12.2011. Оно находится в ведомственной принадлежности департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры.

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В Югре сотруднику "Управления автодорог" вменяют получение взятки

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Теги: Управление автомобильных дорог, взятка



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