В Югре сотруднику "Управления автодорог" вменяют получение взятки

Сотруднику учреждённого властями округа "Управления автодорог" вменяют получение взятки, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

По версии следствия, злоумышленник в марте - декабре 2018 г., занимая руководящую должность в управлении, вымогал у предпринимателя деньги, угрожая расторжением контракта. В итоге предполагаемый взяточник получил 243 тыс. руб. "за приёмку работ по техническому обслуживанию автотранспорта учреждения, выполненных в рамках госконтракта с нарушением сроков и иных существенных условий договора". Фигуранту предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест. Арестована его иномарка ценой в 1 млн руб.

Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог" создано распоряжением правительства округа от 29.12.2011. Оно находится в ведомственной принадлежности департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры.