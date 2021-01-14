Глава Мосгордумы заявил, что депутат Шереметьев лишился статуса из-за вступления в силу его приговора

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что с момента вступления в силу приговора в отношении депутата МГД Олега Шереметьева парламентарий лишается полномочий.

Напомним, Замоскворецкий суд столицы в октябре приговорил депутата к четырем годам условного заключения, штрафу в 2,1 млн руб. и запретил в течение двух лет занимать государственные посты. Накануне Мосгорсуд оставил это решение без изменений во время рассмотрения жалобы Шереметьева. Представитель КПРФ не признал себя виновным в мошенничестве и заявил, что дело является политически мотивированным.

"В соответствии с законом "О статусе депутата Московской городской думы", полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении этого депутата. Решение о досрочном прекращении полномочий оформляется постановлением думы и может быть принято на ближайшем заседании парламента", - цитирует Шапошникова ТАСС.

По словам председателя МГД, будут назначены довыборы депутата по 19-му избирательному округу.

Сам Шереметьев в своем Telegram-канале написал, что ожидает лишения себя статуса депутата на заседании Мосгордумы. По его мнению, парламентское большинство проголосует за это: "Они испытают оргазм, избавляясь от недоразумения, почему-то не пожелавшего так выгодно продаться. они никогда не смогут этого понять! им не дано! Но пока она не проголосовали - я ещё - член этого недоразумения под названием мосгордума. не зря оно называется - дума. здесь можно только думать! тихо, про себя. но не дай Бог озвучить то, что ты думаешь!!! гора с плеч! мне жаль моих избирателей. поэтому я их не брошу - я продолжу работать. и для этого совсем не нужно иметь в кармане корочки".

Руководитель фракции КПРФ в МГД Николай Зубилин заявил, что юристы прорабатывают вопрос "дальнейших защитных действий". Он обвинил суд в предвзятости, а следствие – в "сфабрикованности дела". Зубилин полагает, что успех коммунистов на выборах раздражает многих: "Впервые в современной истории Москвы фракция КПРФ в Мосгордуме насчитывала 13 депутатов – это самое большое количество депутатов от КПРФ по сравнению с другими региональными парламентами в России. Успех компартии в Москве раздражает олигархов, коррупционеров и недобросовестных чиновников. Поэтому как только у фракции появился существенный количественный ресурс сразу появилось много желающих ставить нам палки в колеса".