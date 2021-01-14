Си Цзиньпин обменялся посланиями с владельцем Starbucks'

Председатель КНР Си Цзиньпин ответил на письмо Ховарда Шульца, председателя совета директоров компании "Старбакс", которой принадлежит сеть одноимённых кофеен. Global Times передаёт, что китайский лидер призвал американского бизнесмена и Starbucks продолжать играть позитивную роль в продвижении китайско-американского экономического и торгового сотрудничества, а также в развитии двусторонних отношений.

Издание "Пэнпай синьвэнь" приводит более развёрнутую версию письма на китайском языке. Cогласно этому варианту, Си Цзиньпин подчеркнул, что под руководством КПК 1,4 млрд китайцев проделали долгую и упорную работу по построению благополучного во всех отношениях общества и социалистической модернизации. Китай предпринял новый путь всестороннего строительства современной социалистической страны, что предоставит компаниям со всего мира, включая Starbucks и другие американские компании, более широкие возможности для работы в Китае.

Ранее Шульц написал председателю Си Цзиньпину поздравление с тем, что страна завершила построение общества cредней зажиточности, и выразил свое уважение к китайскому народу и китайской культуре.

Ховард Шульц — весьма влиятельный бизнесмен, прославившийся тем, что сумел открыть кофейню даже в самом сердце Китая — запретном городе, но переписка о развитии отношений с ним, а не с избранным президентом США, до инаугурации которого осталось уже совсем немного времени, выглядит несколько странно. Сложно сказать, связано ли это с тем, что руководство Китая не уверенно в дееспособности своих заокеанских коллег, но сигнал весьма характерный. В конце концов, в КНДР для налаживания диалога от Соединённых Штатов приезжал баскетболист Деннис Родман, а президент Белоруссии Александр Лукашенко привечал у себя в гостях актёра Стивена Сигала. Не исключено, что и диалог между Пекином и Вашингтоном в скором времени придёт к подобному формату.