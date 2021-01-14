14 Января 2021
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Политика За рубежом
сенат США (2017) | Фото: i2.wp.com

Республиканцы отказались созывать Сенат для импичмента Трампу

Лидер республиканцев Митч Макконнелл отказался собирать Сенат для рассмотрения вопроса об объявлении импичмента действующему президенту США Дональду Трампу.

Он пояснил, что предыдущие процессы по импичменту в Сенате занимали не один день. Даже если бы процесс начался на этой неделе и быстро продвигался, окончательный вердикт не был бы вынесен до того, как Трамп покинет должность, заявил Макконнелл.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о вынесении импичмента действующему президенту США Дональду Трампу.

"За" проголосовали 232 члена палаты, против — 197. Как следует из документа, основное обвинение, выдвинутое главе государства - "подстрекательство к восстанию".

Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат, который находится на каникулах и собирается вновь собраться 19 января — за день до инаугурации избранного президента США демократа Джозефа Байдена. Демократы надеялись, что немедленно приступят к судебному разбирательству, пишет Regnum.

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Республиканцы отказались созывать Сенат для импичмента Трампу

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Теги: сенат сша, импичмент, дональд трамп



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