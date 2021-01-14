Уральского автохама Новоселова могут посадить на семь лет за новый беспредел на дороге

На Среднем Урале перед судом предстанет 28-летний Игорь Новоселов, получивший скандальную известность после ролика "Ты кому сигналишь, дядя?". Его обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса, среди которых хулиганство, угроза убийством и повреждение чужого имущества.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в мае 2020 года пьяный Новоселов со своим знакомым ехал на автомобиле со стороны Белоярского водохранилища в сторону Березовского. За ними следовал другой автомобиль, которому сидевший за рулем Новоселов стал создавать помехи, то снижая, то повышая скорость, а также виляя в сторону обочины. В какой-то момент Игорь позволил обогнать свой автомобиль, после чего догнал потерпевших, врезался в их машину, а затем преградил путь, встав поперек проезжей части.

Сидевшие в авто попытались уехать, однако Новоселов с приятелем начали их преследовать.

Когда потерпевшие доехали до своего дома в поселке Становая, их уже встречали родственники и знакомые, которые были предупреждены о погоне. Это Новоселова ни капли не смутило: он достал предмет, похожий на боевую гранату, и бросил его в сторону людей, а затем убрал в свой автомобиль. Его подельник тем временем взял стеклянную бутылку и кинул в одного из мужчин, но промахнулся, а Новоселов схватил за волосы женщину и стал с силой тянуть.

Игорь Новоселов

После этого разошедшийся автохам стал пинать ногой передний бампер автомобиля потерпевших, потом забрал номерные знаки и вместе с приятелем скрылся с места преступления. В результате машине был причинен ущерб на сумму около 90 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре, теперь Новоселову грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Березовский городской суд.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году Игорь Новоселов получил 2,5 года колонии за нападение на екатеринбургского блогера Владимира Рудякова.