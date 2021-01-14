14 Января 2021
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Самара, ЧМ-2018, жилье, аренда (2018) | Фото: rent-football2018.com

Кабмин хочет заставить владельцев арендного жилья платить налоги

Минстрой России до конца 2021 года намерен внести в Госдуму законопроект, призванный вывести из "серой" зоны российских арендодателей.

В правительстве декларируют благие намерения: обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов, но на практике главная цель выглядит как сбор налогов.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, законопроект подразумевает создание информационной системы учета договоров найма жилья. А также обеспечение условий для создания жилищного фонда коммерческого использования путем создания благоприятного налогового режима, пишут "Известия".

Эксперты отмечают, что в тени находится до 90% рынка арендного жилья в стране. Они полагают, что "легализация" выльется в повышение цен на съемное жилье в пределах 13% - именно столько сегодня должны платить законопослушные арендодатели с доходов от сдачи квартир.

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Кабмин хочет заставить владельцев арендного жилья платить налоги

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Теги: аренда эилья, налоги, легализация, минстрой



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