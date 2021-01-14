В ВОЗ допустили более тяжелый второй год пандемии COVID-19

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, данные, поступившие в ВОЗ за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость COVID-19 в мире вновь достигла пика, пишет Regnum.

Кроме того, новые штаммы вируса также способствуют тому, чтобы заболеваемость усиливалась.

Напомним, в декабре в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который считается более заразным. В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира.

Ранее в ВОЗ заявили, что мир не сможет достичь в 2021 году коллективной иммунизации от коронавируса. В связи с этим необходимо как можно скорее начать массовую вакцинацию среди наиболее уязвимых слоев населения, считает главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.