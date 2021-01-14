14 Января 2021
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Директора оздоровительного комплекса ЮУЖД будут судить за мошенничество на 1,2 млн рублей

Директора оздоровительного комплекса "Аленушка" дирекции социальной сферы ЮУЖД будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество, сообщили Накануне в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемый организовал для лиц, которые не были сотрудниками РЖД и членами их семей, проживание и прохождение санаторно-курортного лечения в оздоровительном комплексе без заключения договоров, оформления путевок и иных необходимых документов. Деньги получал от клиентов он сам и тратил по своему усмотрению.

Ущерб составил более 1,2 млн руб.

В настоящий момент на автомобиль обвиняемого наложен арест.

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Директора оздоровительного комплекса ЮУЖД будут судить за мошенничество на 1,2 млн рублей

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Теги: ЮУЖД, РЖД, мошенничество,



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