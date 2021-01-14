Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Салехард, совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге

Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из московского аэропорта "Домодедово" в Салехард, совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным telegram-канала Aviaincidents, рейс YC 32 подал сигнал бедствия, после чего больше часа вырабатывал топливо. У борта возникла проблема с датчиками скорости. "Борт сообщил в эфире о проблемах с показаниями скорости" и запросил ступенчатое снижение. Посадка прошла успешно.

"С целью выполнения указанного рейса резервное воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово (Москва) в аэропорт Санкт-Петербург. Ориентировочное время вылета 11 час. 00 мин. Новоуренгойским транспортным прокурором незамедлительно организованная проверка безопасности полетов", - говорится в сообщении прокуратуры.

На борту находилось 111 пассажиров, пострадавших нет.