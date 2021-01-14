ХК "Автомобилист" обыграл "Спартак" в день рождения своего главного тренера

Екатеринбургский "Автомобилист" в среду одержал выездную победу над московским "Спартаком". Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче в середине первого периода забросил Вячеслав Литовченко. Нападающий отличился после передачи Питера Холланда.

Стоит отметить, что екатеринбургский клуб одержал победу в день рождения своего главного тренера Билла Питерса. 13 января канадскому специалисту исполнилось 55 лет.

Сегодня поздравления с днём рождения принимает главный тренер нашей команды — Билл ПИТЕРС!



Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и больших побед вместе с «Автомобилистом»! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/Hvdp5KE2Cn — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) January 13, 2021

Свой следующий матч "Автомобилист" также проведет в гостях. 15 января соперником команды Питерса будет минское "Динамо".