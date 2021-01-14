Навальный объявлен в федеральный розыск с конца прошлого года

Блогер Алексей Навальный, ранее осужденный к условному сроку по делу "Ив Роше", числится в федеральном розыске. Об этом говорится в постановлении, подписанном 29 декабря 2020 года, которое опубликовал Telegram-канале Mash.

Сообщается, что предварительные розыскные мероприятия начались в России еще 27 ноября.

В документах говорится также, что Навальный не отмечался из-за непогашенной судимости и игнорировал контроль.

12 января стало известно, что ФСИН России обратилась в суд о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В декабре ведомство сообщило, что условно осужденный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". 28 декабря оппозиционеру направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.