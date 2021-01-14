Эксперты по итогам выборов в Госдуму прогнозируют "4,5-партийную" систему

Близкий к Администрации президента Экспертный институт социальных исследований опубликовал доклад о перспективах партий на выборах в Госдуму в 2021 году.

Авторы исследования прогнозируют по итогам выборов "4,5-партийную" систему. Они считают, что кроме четырех парламентских партий шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть еще у партий "Новые люди", "Яблоко" и Партии пенсионеров за социальную справедливость, но в итоге более 5% голосов наберет лишь одна из них. За основу взяты опросы ВЦИОМа и экспертные оценки.

Как сообщил соавтор доклада Глеб Кузнецов, парламентская четверка займется мобилизацией своего традиционного электората, а малым партиям важно бороться за тех, кто обычно на выборы не ходит.

Как сообщил представитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов, почти у всех парламентских оппозиционных партий есть проблемы с ядерным электоратом, поэтому декларирующие их поддержку респонденты еще могут поменять свой выбор, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в 2021 году в России пройдут первые федеральные выборы после окончания "крымской эйфории", когда все рейтинги российской власти были высокими, и после пенсионной реформы 2018 года, благодаря которой эти рейтинги упали. "Единая Россия" заканчивала 2020 год с рейтингом 30%, но рассчитывает получить конституционное большинство и в новой Госдуме. Близкие к партии технологи дают установку, что партия получит 40–45% по спискам и 190 мандатов по округам.