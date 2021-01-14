В Екатеринбурге по факту смерти работника "Водоканала" завели дело

В Екатеринбурге заведено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, 7 января оператор на отстойниках Южной аэрационной станции в МУП "Водоканал" осуществляла работы на очистных сооружениях и упала в отстойник, заполненный жидкостью. Сотрудник предприятия скончалась на месте.

В настоящее время допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.

Наказание за совершение преступления предусмотрено вплоть до четырех лет лишения свободы.