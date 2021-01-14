Названа причина отравления жителей Буйнакска

Загрязненная питьевая вода названа причиной массового отравления в Буйнакске.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по республике, вода подавалась населению с нарушениями санитарного законодательства.

Так, при проведении лабораторных исследований болезнетворные бактерии удалось выявить в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных.

Сообщалось, что в Буйнакске до 71 человека увеличилось количество пациентов, госпитализированных с острой кишечной инфекцией. Большая часть госпитализированных – дети (61 человек).

Также стало известно, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".