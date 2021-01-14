Венесуэла зарегистрировала "Спутник V"

Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало вакцину против COVID-19 "Спутник V" российского производства.

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций, регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Поставки препарата наладят благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, КНР, Южной Корее и других странах.

Как сообщалось, в Бразилию поставят 10 млн доз "Спутника V".

Соответствующие договоренности были достигнуты между РФПИ и одной из ведущих бразильских фармацевтических компаний União Química. Первые поставки будут осуществлены уже в январе.