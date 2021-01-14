14 Января 2021
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Общество За рубежом
Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль &quot;Адлер&quot; (2021) | Фото: twitter.com/EUNAVFOR_MED

Стали известны подробности высадки солдат НАТО на российское судно "Адлер"

Группа военно-морских сил Греции, входящая в НАТО, высадилась на российское грузовое судно "Адлер".

Инцидент произошел 3 января в Средиземном море. Солдаты провели досмотр в рамках международной операции по пресечению незаконных поставок вооружений в Ливию.

Греческий военный корабль связался с российским судном с просьбой предоставить информацию о грузе и порте назначения и предупредил, что оно находится в районе, контролируемом НАТО, и его нужно досмотреть. Владелец "Адлера", компания "НБ Шиппинг Компани" разрешила проверку.

Как сообщалось, российские моряки не мешали осмотру судна, ничего запрещенного на борту обнаружено не было.

Миссия ЕС в Twitter назвала этот случай "дружественной" проверкой в рамках операции IRINI. Это уже 63 подобный эпизод с начала операции.

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Стали известны подробности высадки солдат НАТО на российское судно "Адлер"

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Теги: НАТО, судно, солдаты



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