Мошенники продают вакцину от коронавируса за биткойн

Компания Check Point обнаружила более 340 объявлений о продаже вакцин от COVID-19 в даркнете.

За нее злоумышленники просят от $250 до $1000. Мошенники готовы принимать биткойны, пишет "Коммерсант".

Ранее были зафиксированы случаи мошенничества в Сети, связанные с продажей поддельных справок об отсутствии коронавируса.

Тем временем, президент России Владимир Путин распорядился с понедельника, 18 января, начать еще более масштабную вакцинацию населения, чем идет сейчас (сейчас, напомним, идет объявленная в конце прошлого года президентом массовая вакцинация).