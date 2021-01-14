В России увеличится число прививочных пунктов в регионах

Министерство здравоохранения России поручило регионам увеличить число прививочных пунктов для подготовки к массовой вакцинации против COVID-19.

Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, разработаны "стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин", что гарантирует максимальную эффективность вакцинации.

Напомним, Владимир Путин распорядился с понедельника, 18 января, начать еще более масштабную вакцинацию населения, чем идет сейчас (сейчас, напомним, идет объявленная в конце прошлого года президентом массовая вакцинация).

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к такой вакцинации в регионах все готово.