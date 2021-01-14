В США обнаружили два новых штамма COVID-19

Американские ученые сообщили об открытии двух новых штаммов коронавируса на территории страны.

Один из них распространяется быстрее, чем обычный вирус. По словам экспертов, новая мутация произошла не от штаммов коронавируса, зафиксированных в Великобритании и Южной Африке, пишет "Коммерсант".

Напомним, в декабре в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который считается более заразным. В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. 10 января первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в России. Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.