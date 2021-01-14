Росстат: c начала года инфляция составила 0,4%

С 1 по 11 января текущего года потребительские цены в России выросли на 0,4%.

Как сообщает Росстат, за аналогичный период 2020 года этот показатель составил 0,3%. С начала этого года сильнее всего подорожали овощи (+2,4%), куриное мясо (+0,7%), молоко (+0,5%), яйца, мука и чай (+0,3%).

Бензин стал дороже на 0,4%, дизельное топливо — на 0,1%.

Как сообщалось, инфляция в России по итогам декабря прошлого года составила 4,9% в годовом выражении.

По данным Росстата, в месячном выражении этот показатель составил 0,8%. В декабре продовольственные товары подорожали по сравнению с ноябрем 2020 года на 1,53%, в годовом выражении - на 6,69%, а непродовольственные - на 0,4% в месячном выражении и на 4,79% в годовом.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, почему россиянам кажется, что инфляция в стране значительно выше 4,5%, о которых заявляет регулятор.